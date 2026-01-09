Трамп поддержал закон о новых санкциях против РФ, но надеется его не применять

Президент США Дональд Трамп сказал, что поддержал проект закона, по которому предусматривается введение новых антироссийских санкций, сообщает RT .

Но также он заявил в интервью телеканалу Fox News, что надеется не придется использовать этот документ.

8 января сенатор-республиканец Линдси Грэм* отметил, что Дональд Трамп дал зеленый свет проекту документа, по которому планируется усиление антироссийских санкций.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о пределах своей власти, пояснил, что единственным ограничением для него как главнокомандующего является его «собственная мораль».

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

