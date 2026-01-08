сегодня в 08:12

Сенатор США Грэм*: Трамп дал зеленый свет закону об усилении санкций против РФ

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* рассказал, что президент США Дональд Трамп дал зеленый свет проекту документа, по которому планируется усиление антироссийских санкций, сообщает RT .

Как написал Грэм* в соцсети X, Трамп дал добро по этому закону в ходе прошедшей 7 января встречи.

По его словам, голосование по законопроекту могут провести уже на будущей неделе.

Ранее Трамп отметил, что обсуждает с Грэмом* только введение допсанкций в отношении России. В целом. американский лидер не считает сенатора интересным собеседником.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

