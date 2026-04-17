ФНС опровергла слухи о тотальном контроле переводов у 10 млн россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла информацию СМИ о том, что 10 миллионов россиян попадут под усиленный контроль из-за получения неподтвержденных доходов переводами на банковские карты. Ведомство назвало эти данные недостоверными и разъяснило, кто на самом деле может оказаться в зоне внимания налоговых органов, пишет РИА Новости .

В ФНС подчеркнули, что в рисковую зону попадут только те граждане, которые с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы. Речь идет о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью без официальной регистрации, а также о тех, кто умышленно уклоняется от уплаты налогов на прибыль от физических лиц. Обычные же переводы под контроль не попадут.

Налоговая служба отдельно обратила внимание на переводы между близкими родственниками. Даже если они происходят часто и в рамках различных жизненных обстоятельств, но не связаны с предпринимательской деятельностью, такие операции не будут подпадать под усиленный контроль. То есть помощь родителей детям, подарки или иные семейные переводы остаются вне зоны риска.

Таким образом, массовой проверки переводов всех россиян не планируется. Новые механизмы контроля направлены исключительно на выявление незарегистрированного бизнеса и уклонения от уплаты налогов. ФНС призвала не поддаваться панике и доверять только официальной информации ведомства.

