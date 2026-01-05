Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против РФ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что вместе с конгрессом обсуждает ужесточение антироссийских санкций. Прямая трансляция общения президента США с журналистами велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Один из журналистов отметил, что американский сенатор Линдси Грэм* обсуждал введение дополнительных санкций в отношении Москвы.

«Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним (Грэмом*-ред.), не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах», — ответил Трамп.

Присутствовавший при общении с журналистами сенатор с улыбкой ответил, что недавно обсуждал вопрос сокращения закупок российской нефти с индийским послом в США.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине стало не самой простой задачей.

*Линдси Грэм внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

