Трамп: завершение украинского конфликта стало не самой простой задачей

Американский президент Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине стало не самой простой задачей, сообщает RT .

«Я думал, что самым простым или одним из самых простых будет вопрос России и Украины. Но это не так», — отметил он.

3 января американский президент Дональд Трамп выступил с пресс-конференцией по итогу операции в Венесуэле, направленной на задержание президента страны Николаса Мадуро. В ходе общения с журналистами он затронул тему и украинского конфликта, отметив, что в этой области есть прогресс.

Трамп заявил, что в настоящее время не удовлетворен ходом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом отметил, что прогресс по мирным переговорам все-таки есть.

