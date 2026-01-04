Трамп: завершение украинского конфликта стало не самой простой задачей
Американский президент Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине стало не самой простой задачей, сообщает RT.
«Я думал, что самым простым или одним из самых простых будет вопрос России и Украины. Но это не так», — отметил он.
3 января американский президент Дональд Трамп выступил с пресс-конференцией по итогу операции в Венесуэле, направленной на задержание президента страны Николаса Мадуро. В ходе общения с журналистами он затронул тему и украинского конфликта, отметив, что в этой области есть прогресс.
Трамп заявил, что в настоящее время не удовлетворен ходом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом отметил, что прогресс по мирным переговорам все-таки есть.
