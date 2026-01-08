Трамп заявил, что его власть ограничена только «собственной моралью»

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о пределах своей власти, заявил, что единственным ограничением для него как главнокомандующего является его «собственная мораль». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на интервью американского лидера.

«Да, есть кое-что. Моя собственная мораль. Мой собственный разум — это единственное, что может меня остановить», — сказал Трамп.

Он добавил, что не желает причинять людям страдания и при этом не нуждается в санкции международного права для принятия решений.

Это заявление прозвучало на фоне недавних силовых действий администрации США, включая военную операцию в Венесуэле и жесткие высказывания в адрес Ирана и Кубы.

