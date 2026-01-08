Трамп рассказал о собственном видении большого давления на Кубу
Трамп: нет большего давления на Кубу, чем «прийти и взорвать все к черту»
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном усилении давления на Кубу по аналогии с Венесуэлой, заявил: «Прийти и взорвать там все к черту, большего давления и быть не может».
«Я думаю, что Куба висит на волоске, у Кубы большие проблемы», — добавил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Это высказывание прозвучало на фоне недавней военной операции США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро.
