Трамп не понял, зачем Байден помиловал убийц, и раскритиковал экс-президента

Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп подверг критике действия своего предшественника Джо Байдена, который в последние дни работы в должности главы государства помиловал 33 убийцы, сообщает РИА Новости .

«Они (Байден и его команда — ред.) помиловали 33 убийцы, абсолютных убийцы, худших убийцы. Знаете, когда вас приговаривают к смертной казни в Соединенных Штатах, то вы должны быть мертвы», — заявил Трамп, выступая перед соратниками-республиканцами в Капитолии после инаугурации.

Решение Байдена о превентивном помиловании вызвало недоумение у Трампа. Особое возмущение нового президента связано с двумя фигурами: экс-главой объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и бывшим конгрессменом Лиз Чейни. Примечательно, что Чейни, будучи республиканцем, поддержала импичмент Трампа во время его президентства, став одной из десяти однопартийцев, выступивших против него.

«Зачем это делать? Зачем пытаться помочь такому парню, как Милли?» — возмущенно вопрошал Трамп.

Несмотря на то, что Байден помиловал ряд убийц, приговоренных к смертной казни, двое из осужденных отказались от такого жеста. Осужденные преступники пытаются обжаловать приговор, и если бы они приняли помилование, то это помешало бы их юридической линии.

Байден также в последние часы президентства заранее помиловал свою семью, которую к тому моменту никто ни в чем не обвинял. Он объяснил это тем, что его родственники подвергаются разным нападкам и угрозам, которые направлены в первую очередь на то, чтобы причинить вред ему самому. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над этим решением Байдена и рассказала анекдот по теме.