Захарова высмеяла помилование семьи Байдена анекдотом про измену

Новость о том, что ушедший президент США Джо Байден, находясь в должности последние часы, заранее помиловал своих братьев и сестру, вызвала смех у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В своем Telegram-канале она рассказала анекдот про измену, который напомнил ей сложившуюся ситуацию.

«Байден в последние часы президентства заранее помиловал еще ряд членов своей семьи. Это уже кроме сына Хантера. И это без обвинений и решений суда. Самообличительно. Как в том анекдоте. Стоя перед алтарем, невеста жениху: Любимый, я хочу признаться тебе в измене. Любимая, но ты утром уже призналась. Пожалуйста, не переживай. Я все простил, и мы начали все с чистого листа. Любимый, но с того момента появились новые данные», — написала Захарова.

Байден объяснил решение заранее помиловать своих братьев и сестру тем, что на них совершаются «бескомпромиссные атаки и угрозы», а «оснований полагать, что эти атаки прекратятся, нет». Он не стал упускать момент и воспользовался законным правом на помилование семьи, несмотря на то, что никаких обвинений официально им не предъявлялось.

Ушедший с должности американский лидер подчеркнул, что помилование не нужно расценивать как признание в чем-либо. Ранее Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам.