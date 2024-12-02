Байден помиловал своего сына Хантера

Байден перед уходом помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам

Президент США Джо Байден перед уходом из Белого дома помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.

Байден заявил, что обвинения в адрес его сына Хантера являются попытками «сломить» его самого. Американский лидер выразил надежду, что в стране «поймут такой шаг».

«За Хантера взялись только потому, что он мой сын, а это — неправильно», — сказал Байден.

Ранее Байден заявлял, что примет обвинительный приговор в отношении своего сына и не станет использовать свои полномочия.

Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов на общую сумму не менее 1,4 млн долларов и незаконном хранении оружия. Суд над Байденом-младшим проходит в Лос-Анджелесе.