Белый дом: Байден не планирует помиловать сына Хантера после суда над ним Политика сегодня в 22:01

Белый дом отреагировал на новости о том, что сын президента Джо Байдена, Хантер Байден, планирует признать вину по делу о неуплате налогов, заявив, что американский лидер не планирует даровать ему помилование, сообщает ТАСС.