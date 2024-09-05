Белый дом: Байден не планирует помиловать сына Хантера после суда над ним
Белый дом отреагировал на новости о том, что сын президента Джо Байдена, Хантер Байден, планирует признать вину по делу о неуплате налогов, заявив, что американский лидер не планирует даровать ему помилование, сообщает ТАСС.
О решении президента Байдена не даровать Хантеру Байдену помилование сообщил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По данным следствия, Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов на общую сумму не менее 1,4 млн долларов. Фигурант дела планирует признать свою вину.
Предполагается, что вышеуказанную сумму Байден-младший потратил на «экстравагантный образ жизни».