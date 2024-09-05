Сын Байдена хочет признать вину по делу о налоговых нарушениях

NBC: Хантер Байден собирается признать свою вину в деле о нарушениях по налогам

В Лос-Анджелесе начинается новый суд над сыном президента Джо Байдена Хантером Байденом, который планирует признать свою вину по делу о налоговых нарушениях, пишет ТАСС со ссылкой на NBC.

Отбор присяжных для слушания дела Хантера Байдена начался в США. Судьей на процессе выступает Марк Скарзи, назначенный на эту должность бывшим американским президентом Дональдом Трампом.

По данным зарубежных СМИ, Хантер Байден намерен признать свою вину по делу о налоговых нарушениях, в которых его обвинили зимой прошлого года. Согласно материалам дела, в период с 2014 по 2016 год сын президента Джо Байдена не уплатил налоги в общей сложности на сумму около 1,4 млн долларов.

В материалах дела сказано, что вместо уплаты налогов Байден-младший тратил деньги на «экстравагантный образ жизни, включая членство в секс-клубах и выделение более 188 тысячи долларов на развлечения для взрослых».