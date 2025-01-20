Байден перед инаугурацией Трампа помиловал членов своей семьи

Соответствующее заявление в день инаугурации нового лидера Дональда Трампа сделала Белый дом.

В последние часы президентства Джо Байден помиловал членов своей семьи, а именно брата Джеймса Байдена и его жену Сару Джонс Байден. Свою младшую сестру Валери Байден Оуэнс и ее супруга Джона Т. Оуэнс, а также еще одного брата – Фрэнсиса У. Байден.

«Полное и безоговорочное прощение за любые ненасильственные преступления против США, которые они, возможно, совершили или в которых принимали участие в период с 1 января 2024 года по дату настоящего помилования», - говорится в официальном документе, обнародованным Белым домом.

Ранее Байден помиловал своего сына Хантера Байдена. Президент России Владимир Путин прокомментировал этот поступок американского лидера на своей прямой линии в декабре 2024 года и отметил, что этим Байден показал, что в нем больше человеческой, чем политической составляющей.