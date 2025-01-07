Двое приговоренных к казни американцев отказались от помилования Байдена

Уходящий президент США Джо Байден в конце своего президентского срока помиловал приговоренных к смертной казни, заменив им наказание на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Двое заключенных отказались от помилования, подав соответствующее экстренное ходатайство, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на NBC News.

Заключенные Шэннон Агофски и Лен Дэвис отбывают наказание в тюрьме Терр-Хоте в штате Индиана. Оба мужчины получили приговор в виде смертной казни и пытаются его обжаловать, а помилование Байдена ставит их в невыгодное юридическое положение, поэтому они от него поспешили отказаться.

«Это ставит подсудимого в положение несправедливости, разрушая его текущие апелляционные процедуры», — заявил заключенный Агофски.

В итоге Байден помиловал 37 из 40 заключенных, приговоренных к смертной казни. Все они останутся в тюрьме до конца жизни без права досрочно освободиться.

Джо Байден также помиловал своего сына Хантера. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря 2024 года заявил, что не осуждает американского лидера за помилование наследника.