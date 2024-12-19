Путин не осуждает Байдена за помилование сына

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не осуждает президента США Джо Байден за помилование своего сына Хантера Байдена.

«Что касается Байдена, то он — политик, и всегда важно, чего в тебе больше: политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это», — сказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Сын Байдена был осужден по двум уголовным статьям — за незаконное хранение оружия и нарушение налогового законодательства. Байден-старший назвал преследование Хантера политически мотивированным. В итоге президент США помиловал сына.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.