Трамп назвал крайний срок для принятия Киевом решения по мирному плану

сегодня в 19:36

Киев должен принять решение по предложенному США мирному плану в ближайшие сроки. Американский лидер Дональд Трамп назвал дату, к которой Украине придется определиться с ответом, сообщает РИА Новости .

По его словам, 27 ноября — это крайний срок для принятия Киевом условий мирной сделки, предложенной Штатами.

«Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — сказал Трамп в эфире радио Fox News.

Ранее США предложили Киеву мирный план, состоящий из 28 пунктов. Трамп потребовал согласиться на него «прямо сейчас».

По данным телеканала CNN, президент США хочет, чтобы Киев и Москва заключили сделку к концу года. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России не сообщали о согласии Украины вести переговоры по плану Трампа.

