Депутат Рады опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

В документе затрагиваются территориальные вопросы, восстановление, военные моменты, политический статус Украины и т. д.

Согласно документу, между РФ, Украиной и Европой будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными.

Ранее портал Axios сообщил о проведении США «закрытых переговоров» с Россией, направленных на разработку нового мирного плана, содержащего 28 пунктов, распределенных по четырем категориям: мир, гарантии для Украины, европейская безопасность и будущие отношения между сторонами и США.

Согласно данным зарубежных СМИ, план предусматривает в том числе передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США, а также фактическую заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание российского статуса Крыма и Донбасса.

Также в мирном соглашении есть пункты о сокращении объемов американской военной помощи и численности украинских вооруженных сил, введение запрета на размещение иностранных войск на территории Украины и ограничение арсенала Киева оружием, не способным достигать территории России.

В документе также сказано о присвоение официального статуса канонической Украинской Православной Церкви и придание русскому языку статуса государственного, а также об отмене санкций, введенных против России.

По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен согласиться на предлагаемые условия.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

