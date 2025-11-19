США будут ждать действий от Зеленского по новому плану урегулирования конфликта

Американские СМИ раскрыли детали нового плана по урегулированию украинского конфликта, в ходе которого США и союзники признают Крым и Донбасс неотъемлемой частью России, но согласия Киева на это запрашивать не будут. Теперь, по данным Financial Times и Axios, Вашингтон ждет действий от украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости .

В рамках нового плана по урегулированию конфликта США предлагают русский язык удостоить статуса государственного, при этом Украинская православная церковь сохранит официальный статус на территории Украины.

Также Вашингтон намерен снизить объемы военной поддержки, оказываемой Киеву. Украина должна будет отказаться от контроля над частью Донбасса, а численность украинской армии будет сокращена вдвое. План предполагает передачу территорий Донбасса, находящихся под контролем Киева, России, в обмен на предоставление гарантий безопасности Украине со стороны США. Линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, вероятно, будут заморожены на текущих позициях, а территории Донбасса, переданные Киевом, получат статус демилитаризованной зоны.

Ранее Axios сообщал о «закрытых переговорах» между Вашингтоном и Москвой по поводу разработки нового плана урегулирования конфликта в Украине. Он включает 28 пунктов, сгруппированных по четырем направлениям: мир в Украине, гарантии безопасности, европейская безопасность и перспективы американо-российских отношений, а также отношений между США и Украиной.

Также МИД РФ не подтвердил информацию о том, что в Дамаске состоялась встреча между США, Россией и Турцией.

Позднее в Сети распространилась информация, что до конца текущей недели будут определены рамки мирного соглашения по Украине.

