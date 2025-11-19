Politico: рамки мирного соглашения по Украине планируют согласовать на неделе

В США заявили о достижении договоренности по основам мирного урегулирования украинского кризиса в течение текущей недели. Ключевые параметры соглашения о завершении российско-украинского конфликта будут согласованы всеми заинтересованными сторонами в ближайшие дни, сообщает РБК со ссылкой на Politico.

В Белом доме оптимистично смотрят на ситуацию, однако подчеркивается, что Украина и европейские государства не вовлечены в разработку условий урегулирования.

«То, что мы собираемся представить (Украине — ред.), разумно», — сказал источник Politico.

По словам собеседника в Белом доме, украинское руководство, учитывая успехи российских войск и внутренний коррупционный скандал, скорее всего, будет вынуждено принять предложенные условия. Он добавил, что мнение европейских стран в данном контексте «не имеет большого значения», так как «ключевым моментом является согласие Украины на (сделку — ред.)».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.