МИД РФ не подтвердил встречу РФ, США и Турции в Дамаске
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
В Сети распространилась информация, что якобы в Дамаск для проведения переговоров по вопросам безопасности прибыли представители России, США и Турции, однако в министерстве иностранных дел РФ эти сообщения не подтвердили, но и не опровергли, сообщает ТАСС.
«В МИД не подтверждают эту информацию», — сообщили в дипломатическом ведомстве России.
Ранее телеканал Al Arabiya, ссылаясь на собственные источники, распространил информацию о данной встрече.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. По его словам, достигнутые во время переговоров на Аляске между президентами Путиным и Трампом понимания — хороший путь для завершения украинского конфликта.
