МИД РФ не подтвердил встречу РФ, США и Турции в Дамаске

В Сети распространилась информация, что якобы в Дамаск для проведения переговоров по вопросам безопасности прибыли представители России, США и Турции, однако в министерстве иностранных дел РФ эти сообщения не подтвердили, но и не опровергли, сообщает ТАСС.