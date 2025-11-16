МИД РФ не подтвердил встречу РФ, США и Турции в Дамаске

Политика

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

В Сети распространилась информация, что якобы в Дамаск для проведения переговоров по вопросам безопасности прибыли представители России, США и Турции, однако в министерстве иностранных дел РФ эти сообщения не подтвердили, но и не опровергли, сообщает ТАСС.

«В МИД не подтверждают эту информацию», — сообщили в дипломатическом ведомстве России.

Ранее телеканал Al Arabiya, ссылаясь на собственные источники, распространил информацию о данной встрече.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. По его словам, достигнутые во время переговоров на Аляске между президентами Путиным и Трампом понимания — хороший путь для завершения украинского конфликта.

