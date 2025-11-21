сегодня в 18:09

CNN: Трамп хочет, чтобы РФ и Украина согласовали сделку к концу этого года

По информации телеканала CNN, администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина согласовали мирную сделку, предложенную американцами, уже до конца этого года, сообщает РИА Новости .

«Некоторые американские чиновники говорят, что администрация хочет, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу этого года», — сообщили на телеканале.

Вашингтон пригрозил Киеву прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия, чтобы страна подписала инициированное Америкой мирное соглашение с РФ.

Анонимные источники уверены, что сейчас Киев находится под большим давлением Вашингтона, чем во время предыдущих мирных переговоров, и что Штаты хотят, чтобы власти страны подписали соглашение к 27 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили проект мирного плана.

