США пригрозили Украине остановкой поставок оружия

Штаты пригрозили Украине прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия, чтобы страна подписала инициированное Америкой мирное соглашение с РФ, сообщает Reuters .

Анонимные источники агентства уверены, что сейчас Киев находится под большим давлением Вашингтона, чем во время предыдущих мирных переговоров, и что Штаты хотят, чтобы власти страны подписали соглашение к 27 ноября.

«Они хотят остановить войну и заставить Украину заплатить за это», — сказал один из собеседников.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Они обсудили мирный план из 28 пунктов, разработанный президентом США Дональдом Трампом.

