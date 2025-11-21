Зеленский обсудил мирный план Трампа с Макроном, Стармером и Мерцем
Фото - © РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщают украинское издание «Суспiльне».
Стороны обсудили проект мирного плана, разработанный президентом США Дональдом Трампом. Его цель — прекращение российско-украинского конфликта.
По информации издания Bloomberg, Мерц ради разговора с Зеленским отменил запланированные мероприятия, в том числе визит в одну из школ Берлина.
Новый мирный план Трампа состоит из 28 пунктов. В процессе его разработки США контактировали с представителями и России, и Украины, чтобы условия соглашения были приемлемыми для обеих сторон.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевскому режиму необходимо понять, что лучше договариваться об урегулировании украинского кризиса уже сейчас. Эффективная работа ВС РФ должна убедить Украину в правильности такого решения.
