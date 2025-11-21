Стороны обсудили проект мирного плана, разработанный президентом США Дональдом Трампом. Его цель — прекращение российско-украинского конфликта.

По информации издания Bloomberg, Мерц ради разговора с Зеленским отменил запланированные мероприятия, в том числе визит в одну из школ Берлина.

Новый мирный план Трампа состоит из 28 пунктов. В процессе его разработки США контактировали с представителями и России, и Украины, чтобы условия соглашения были приемлемыми для обеих сторон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевскому режиму необходимо понять, что лучше договариваться об урегулировании украинского кризиса уже сейчас. Эффективная работа ВС РФ должна убедить Украину в правильности такого решения.

