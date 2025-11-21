Песков: ВС РФ должны убедить Киев, что лучше договариваться сейчас

Киевскому режиму необходимо понять, что лучше договариваться об урегулировании украинского кризиса уже сейчас. Эффективная работа ВС РФ должна убедить Украину в правильности такого решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости .

Официальный представитель Кремля указал на успехи российских бойцов в зоне спецоперации. По его словам, это должно убедить украинского президента Владимира Зеленского в том, что прийти к соглашению лучше сейчас, чем потом.

Песков добавил, что для Зеленского сокращается пространство для принятия решений. Продолжение украинского конфликта для киевского режима «бессмысленно и опасно».

Ранее Киев получил от США мирный план по урегулированию украинского конфликта. Американский лидер Дональд Трамп требует согласиться на него «прямо сейчас».

