Песков: Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану Трампа

Киев официально еще не подтверждал готовность вести переговоры с Москвой по мирному плану, предложенному американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом Кремлевского пула Александром Юнашевым.

По словам официального представителя Кремля, Москве не сообщали о согласии президента Украины Владимира Зеленского работать по плану Трампа. Поэтому все заявления иностранных СМИ о том, что Киев якобы готов вести переговоры, а также о датах возможного подписания соглашения нельзя назвать правдивыми.

Юнашев добавил, что «пока нет официального подтверждения о том, что подобная информация имеет отношение к реальности».

Ранее в администрации украинского президента Владимира Зеленского заявили о получении проекта американской инициативы по разрешению украинского кризиса. После этого депутат Рады опубликовал 28 пунктов, из которых состоит соглашение.

Также появилась информация, что Трамп потребовал согласиться на этот мирный план «прямо сейчас».

