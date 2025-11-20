Администрация Зеленского сообщила о получении им проекта мирного соглашения

В администрации украинского президента Владимира Зеленского сделали заявление о том, что ему был передан проект американской инициативы по разрешению украинского кризиса, об этом сообщает РИА Новости .

«Президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию», — говорится в сообщении администрации украинского президента.

Подчеркивается, что лидер киевского режима и делегация из США пришли к соглашению о совместной работе над положениями документа. Также утверждается, что Зеленский надеется обсудить с американским президентом Дональдом Трампом «ключевые аспекты, необходимые для достижения мира» в ближайшее время.

Днем ранее портал Axios сообщил о проведении США «закрытых переговоров» с Россией, направленных на разработку нового мирного плана, содержащего 28 пунктов, распределенных по четырем категориям: мир, гарантии для Украины, европейская безопасность и будущие отношения между сторонами и США.

Согласно данным зарубежных СМИ, план предусматривает в том числе передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США, а также фактическую заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание российского статуса Крыма и Донбасса.

Также в мирном соглашении есть пункты о сокращении объемов американской военной помощи и численности украинских вооруженных сил, введение запрета на размещение иностранных войск на территории Украины и ограничение арсенала Киева оружием, не способным достигать территории России.

В документе также сказано о присвоение официального статуса канонической Украинской Православной Церкви и придание русскому языку статуса государственного, а также об отмене санкций, введенных против России.

По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен согласиться на предлагаемые условия.

