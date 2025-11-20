Администрация Зеленского сообщила о получении им проекта мирного соглашения
В администрации украинского президента Владимира Зеленского сделали заявление о том, что ему был передан проект американской инициативы по разрешению украинского кризиса, об этом сообщает РИА Новости.
«Президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию», — говорится в сообщении администрации украинского президента.
Подчеркивается, что лидер киевского режима и делегация из США пришли к соглашению о совместной работе над положениями документа. Также утверждается, что Зеленский надеется обсудить с американским президентом Дональдом Трампом «ключевые аспекты, необходимые для достижения мира» в ближайшее время.
Днем ранее портал Axios сообщил о проведении США «закрытых переговоров» с Россией, направленных на разработку нового мирного плана, содержащего 28 пунктов, распределенных по четырем категориям: мир, гарантии для Украины, европейская безопасность и будущие отношения между сторонами и США.
Согласно данным зарубежных СМИ, план предусматривает в том числе передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США, а также фактическую заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание российского статуса Крыма и Донбасса.
Также в мирном соглашении есть пункты о сокращении объемов американской военной помощи и численности украинских вооруженных сил, введение запрета на размещение иностранных войск на территории Украины и ограничение арсенала Киева оружием, не способным достигать территории России.
В документе также сказано о присвоение официального статуса канонической Украинской Православной Церкви и придание русскому языку статуса государственного, а также об отмене санкций, введенных против России.
По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен согласиться на предлагаемые условия.
