Трамп назвал количество мигрантов в США

На территории США находятся 21 миллион мигрантов, большая часть которых являются преступниками, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«21 миллион человек и большой процент из них является преступниками со всего мира», — сказал глава Белого дома в телеинтервью.

Трамп подчеркнул, что в миграционном кризисе виноват экс-президент США Джо Байден.

Ранее Трамп распорядился закрыть для мигрантов южную границу США и отправил туда еще полторы тысячи солдат и вертолеты разведки.