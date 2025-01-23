Трамп назвал количество мигрантов в США
Трамп: из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов
На территории США находятся 21 миллион мигрантов, большая часть которых являются преступниками, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
«21 миллион человек и большой процент из них является преступниками со всего мира», — сказал глава Белого дома в телеинтервью.
Трамп подчеркнул, что в миграционном кризисе виноват экс-президент США Джо Байден.
Ранее Трамп распорядился закрыть для мигрантов южную границу США и отправил туда еще полторы тысячи солдат и вертолеты разведки.