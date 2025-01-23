Трамп нарастит военную группировку у границ Мексики

Пентагон отправит к Мексике еще 1,5 тысячи солдат и вертолеты

Президент США Дональд Трамп готовится направить еще полторы тысячи военных на границу с Мексикой, сообщает ТАСС .

«Министерство обороны начнет наращивание своих сил на юго-западной границе дополнительными 1,5 тыс. военнослужащих наземных сил, а также вертолетами», — сказано в заявлении исполняющего обязанности министра обороны США Роберта Салессеса.

Ранее на границе уже расположились 1,5 тысячи военных для поддержки таможенной и миграционных служб.

Трамп также подписал указ о закрытии южной границы США.