Трамп подписал указ о закрытии южной границы США

Документ о закрытии южной границы США размещен на сайте Белого дома.

Ранее сообщалось, что Пентагон отправил 1,5 тыс. военных на границу США с Мексикой.

Иммиграционная и таможенная служба США по всей стране начала задержания нелегальных мигрантов для их депортации в соответствии с введенным режимом ЧП.

Трамп во время предвыборной кампании пообещал, что решит проблему нелегальной миграции в США за один день.