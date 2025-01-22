Трамп подписал указ о закрытии южной границы США
Трамп закрыл границу США с Мексикой
Американский президент Дональд Трамп своим указом закрыл границу США с Мексикой, сообщает RT.
Документ о закрытии южной границы США размещен на сайте Белого дома.
Ранее сообщалось, что Пентагон отправил 1,5 тыс. военных на границу США с Мексикой.
Иммиграционная и таможенная служба США по всей стране начала задержания нелегальных мигрантов для их депортации в соответствии с введенным режимом ЧП.
Трамп во время предвыборной кампании пообещал, что решит проблему нелегальной миграции в США за один день.