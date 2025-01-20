Трамп пообещал вмиг положить конец вторжению нелегальных мигрантов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация положит конец вторжению нелегальных мигрантов к вечеру 20 января, сообщает РИА Новости .

«Мы должны направить нашу страну на правильный курс. К тому моменту, как в понедельник вечером зайдет солнце, вторжение через наши границы прекратится», — заявил он на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации.

Ранее американский предприниматель Илон Маск считает, что администрация уходящего главы государства Джо Байдена, по сути, совершила госизмену, когда приняла решение распродать материалы для стены на границе США и Мексики.

Прямая трансляция инаугурации Трампа будет проведена на арене Capital One, еще там состоится парад. После присяги президент обещал присоединиться к собравшимся на арене.