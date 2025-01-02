Маск назвал госизменой политику администрации Байдена в миграционной сфере

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Американский предприниматель Илон Маск считает, что администрация уходящего главы государства Джо Байдена, по сути, совершила госизмену, когда приняла решение распродать материалы для стены на границе США и Мексики. Об этом сообщает Газета.ru .

Он написал комментарий к посту одного из пользователей соцсети Х, высказавшему мнение, что при Байдене американские власти специально открыли границы страны для мигрантов

«Сто процентов государственная измена», — отметил Маск.

В конце 2024 года СМИ писали, что уходящая администрация планирует реализовать неиспользованные части стены на юге США, которую начал возводить президент Дональд Трамп во время первого срока.