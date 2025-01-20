Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в США
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Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп заявил, что готовится ввести режим чрезвычайного положения в сфере энергетики, пишет РИА Новости.
По словам Трампа, данный режим необходим Америке для того, чтобы стимулировать добычу энергоресурсов.
До своей инаугурации американский лидер также утвердительно отвечал на вопрос журналистов, действительно ли собирается после вступления в должность ввести режим ЧС на территории Штатов для выдворения нелегальных мигрантов.
Ранее Трамп сразу после инаугурации объявил 24-часовую кампанию по сбору денег для целей своей администрации.