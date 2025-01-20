Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в США

сегодня в 20:35

Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп заявил, что готовится ввести режим чрезвычайного положения в сфере энергетики, пишет РИА Новости .

По словам Трампа, данный режим необходим Америке для того, чтобы стимулировать добычу энергоресурсов.

До своей инаугурации американский лидер также утвердительно отвечал на вопрос журналистов, действительно ли собирается после вступления в должность ввести режим ЧС на территории Штатов для выдворения нелегальных мигрантов.

Ранее Трамп сразу после инаугурации объявил 24-часовую кампанию по сбору денег для целей своей администрации.