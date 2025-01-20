сегодня в 20:19

Трамп после инаугурации объявил сбор средств для администрации

Избранный президент США Дональд Трамп практически сразу после официального вступления в должность объявил о запуске кампании по сбору денег для своей команды, сообщает РИА Новости .

Кампания по сбору средств стартовала 20 января сразу после инаугурации Трампа и будет длиться всего сутки.

Трамп отметил, что собранные средства будут направлены на поддержку целей его администрации, которая вместе с ним приступает к работе на благо США.

Ранее сообщалось, что сложивший полномочия президент США Джо Байден в последние часы в должности помиловал членов своей семьи.