Врачи и акушерки Наро-Фоминского перинатального центра провели тренировку по приему естественных родов при тазовом предлежании в симуляционно-тренинговом центре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Занятия в симуляционно-тренинговом центре проходят регулярно. Они помогают врачам и акушеркам отрабатывать действия в сложных клинических ситуациях, решать нестандартные задачи и поддерживать профессиональные навыки.

«Постоянное обучение и практика — это не формальность, а необходимость. Каждая тренировка в симуляционно-тренинговом центре — это возможность отработать действия команды до автоматизма, чтобы в реальной ситуации каждый специалист действовал уверенно. От профессионализма каждого специалиста зависят безопасность и спокойствие мам и малышей, поэтому регулярное обучение так важно», — отметила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Помимо тренировок в собственном симуляционном центре, медики регулярно повышают квалификацию, участвуют в конференциях и семинарах, обмениваются опытом с коллегами из других медицинских учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.