Трамп ответил словом «правда» на вопрос о плане ввести режим ЧС в США

После вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп планирует воплотить планы по выдворению нелегальных мигрантов самыми жесткими способами. Он хочет привлечь к этой работе военных и ввести режим ЧС, сообщает «Царьград» .

Американцы узнали о планах будущего президента из соцсетей, где один из пользователей рассказал о радикальных мерах, к которым хочет прибегнуть Трамп. Политик со своей официальной страницы прокомментировал данный пост, он ответил одним словом «Правда».

Во время публичных выступлений в качестве кандидата Трамп часто говорил, что намерен серьезно заняться проблемой с нелегалами. Также он обещал провести самую масштабную операцию по их выдворению.

Так как миграционная обстановка в Штатах сегодня накалена, то это была одна из главных линий дебатов, где республиканец неоднократно обвинял оппонентов-демократов в том, что к этому страну подвели именно они.