Трамп набирает 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы

Трамп с 277 голосами выборщиков обеспечил себе победу на выборах президента США

Из прогноза Fox News следует, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков из необходимых 270 для победы, сообщает РИА Новости .

При этом кандидат от Демократической партии Камала Харрис набирает от коллегии выборщиков только 216 голосов. Для победы нужно заручиться поддержкой 270 из 538 голосов.

Однозначным перевесом на президентских выборах не обладает ни одна из партий. Трамп побеждает в Юте, Южной Каролине, Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. На президентских выборах в США Харрис побеждает в Калифорнии, Вирджинии, Нью-Мексико и Орегоне.

Ранее депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман спрогнозировал результаты выборов в США. По его словам, большинство проголосует за Дональда Трампа, однако президентом страны объявят его конкурентку Камалу Харрис.