Первый «колеблющийся» штат определился с победителем на выборах президента США
Стал известен первый из результатов «колеблющихся» штатов на американских президентских выборах. По прогнозам Associated Press, кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил 16 выборщиков от Северной Каролины, сообщает «Российская газета».
В число «колеблющихся» штатов также входят Висконсин, Аризона, Джорджия, Невада, Мичиган, Пенсильвания. В пяти из этих регионов Трамп лидирует.
По данным телеканала CNN, для соперницы республиканца Камалы Харрис наступает критический момент. Она разослала спонсорам и сторонникам письмо, в котором отметила, что еще может победить. Однако для этого ей нужно лидерство в трех штатах — Висконсин, Пенсильвания и Мичиган.
На президентских выборах в США Харрис побеждает в Калифорнии, Вирджинии, Нью-Мексико и Орегоне. Ее соперник Трамп — в Юте и Южной Каролине. По информации агентства Associated Press, Харрис получила 205 голосов, Трамп — 230.