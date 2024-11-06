Дональд Трамп набирает 230 голосов, Камала Харрис — около 210

На президентских выборах в США кандидат от демократов Камала Харрис побеждает в Калифорнии, Вирджинии, Нью-Мексико и Орегоне. Ее соперник от республиканцев Дональд Трамп — в Юте и Южной Каролине, сообщает РБК .

По информации агентства Associated Press, Харрис получила 205 голосов, Трамп — 230. При этом у телеканала Fox News другие данные — у представителя демократов 212 голосов, у республиканца — 232.

Победу Харрис на президентских выборах пророчат в одном из важных штатов — Колорадо. Он дает 10 из 270 необходимых голосов выборщиков. Она обошла Трампа в «пророческом регионе» — на Гуаме. Результаты голосования на острове верно предсказывали победителя на всех выборах президента в США.

Ранее депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман спрогнозировал результаты выборов в США. По его словам, большинство проголосует за Трампа, однако президентом страны объявят его конкурентку Харрис.