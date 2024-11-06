сегодня в 03:51

Харрис обошла Трампа по числу голосов в «пророческом регионе»

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис обошла своего конкурента республиканца Дональда Трампа по голосам избирателей на Гуаме, который считается «пророческим регионом», сообщают РИА Новости со ссылкой на New York Post.

Отмечается, что результаты голосования на острове Гуам верно предсказывали победителя на всех выборах президента в США.

Хотя результаты на этой территории не учитываются на президентских выборах, но имеют большое значение для политологов и социологов.

В США идет день основного голосования на выборах президента.