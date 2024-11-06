В США пророчат победу Харрис на выборах в одном из самых важных штатов

Телеканал Fox News пророчит победу на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис в одном из важных штатов — Колорадо. Он дает 10 из 270 необходимых голосов выборщиков, сообщает ТАСС .

По информации телеканала, на избирательных участках Колорадо Харрис получает около 59%. Ее соперник-республиканец Дональд Трамп — 38%.

Последние четыре раза — с 2008 года — в Колорадо на президентских выборах побеждали кандидаты от демократов. В 2020 году Трамп также проиграл в регионе, набрав 41,9% голосов. Ныне действующему президенту Джо Байдену досталось 55,4%.

Также Харрис обошла Трампа по голосам избирателей на Гуаме, который считается «пророческим регионом». Отмечается, что результаты голосования на острове верно предсказывали победителя на всех выборах президента в США.