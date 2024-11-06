Вассерман: выборы в США выиграет Трамп, но президентом станет Харрис

Депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман спрогнозировал результаты выборов в США. По его словам, большинство проголосует за Дональда Трампа, однако президентом страны объявят его конкурентку Камалу Харрис, сообщает MK.ru.

По его словам, похожая ситуация была в 2020-м году, «когда победил Трамп, но его завалили поддельными бюллетенями».

Вассерман отметил, что для России Харрис была бы более предпочтительным президентом, так как америкакнское общесво при ней будет сильно разобщено.

Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа незначительная.