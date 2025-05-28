сегодня в 19:55

Трамп готов поучаствовать в переговорах Путина и Зеленского при необходимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости он примет участие в трехсторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости .

Также Трамп отметил, что США не вводят антироссийские санкции, чтобы сделка по урегулированию украинского конфликта не сорвалась.

Ранее Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом. Он добавил, что в целом может поучаствовать «в любом формате» взаимодействия.

После этого в Кремле отметили, что Путин проведет встречу с Зеленским только результатом встречи Москвы и Киева.

Между тем МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый раунд российско-украинских переговоров состоится в Стамбуле 2 июня. В ходе встречи Москва представит Киеву меморандум по урегулированию конфликта.