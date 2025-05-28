Зеленский предложил провести встречу с Путиным и Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает РБК со ссылкой на агентство AFP. Ранее в Киеве уже заявляли, что прямые переговоры Путина и Зеленского обсуждаются.

По словам Зеленского, он готов ко встрече в формате «Трамп-Путин-я», но в целом может поучаствовать в «любом формате» взаимодействия.

«Если Путину неудобна двусторонняя встреча или все хотят, чтобы встреча была трехсторонней, я не против», — сказал глава Украины.

Вместе с тем Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. По словам украинского президента, он уже обсудил это с Дональдом Трампом, попросив его усилить давление на энергетическую и банковскую системы РФ.