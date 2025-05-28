Кремль объявил условие для встречи Путина и Зеленского
Песков допустил личную встречу Путина и Зеленского
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Личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но она должна стать результатом переговоров Москвы и Киева. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что изменений в позиции «о принципиальной возможности такой встречи» нет.
Ранее агентство AFP сообщало, что Зеленский выражал готовность поучаствовать в трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Вместе с тем украинский лидер призывал США ужесточить санкции против России.