Кремль объявил условие для встречи Путина и Зеленского

сегодня в 13:05

Личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но она должна стать результатом переговоров Москвы и Киева. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

«Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что изменений в позиции «о принципиальной возможности такой встречи» нет.

Ранее агентство AFP сообщало, что Зеленский выражал готовность поучаствовать в трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Вместе с тем украинский лидер призывал США ужесточить санкции против России.