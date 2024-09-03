Times назвала удар ВС РФ по центру ВСУ в Полтаве одним из сильнейших с 2022 года

Российский ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи им. Маршала Советского Союза К. С. Москаленко стал «одним из самых страшных» с начала специальной военной операции на Украине, сообщает РБК со ссылкой на The Times.

«Удар армии России по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве — один из самых смертоносных на Украине с момента начала конфликта в 2022 году», — сказано в статье британской газеты The Times.

Во вторник ВС РФ с помощью ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве, в котором обучали специалистов по РЛС и РЭБ. В момент удара шло построение личного состава.

При ударе российскими «Искандерами» по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве погибло не только большое количество украинских боевиков, но и несколько инструкторов из Швеции.