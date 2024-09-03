Удар ВС РФ по учебному центру ВСУ мог уничтожить сотни украинских военнослужащих

Российская армия ударила по учебному центру ВСУ в Полтаве. Отмечается, что в результате могли быть уничтожены сотни украинских военнослужащих, сообщает Lenta.ru .

Удар по учебному центру был нанесен ракетой «Искандер» 3 сентября. В СМИ появились данные, что на тот момент на территории находились сотни украинских военнослужащих.

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», «Искандер» поразил цель в момент построения личного состава. Кроме того, по его данным, подготовку украинских военных в этот момент вели иностранные инструкторы.

По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, удар пришелся по бывшему Полтавскому высшему военному командному училище связи имени Маршала Советского Союза Москаленко.

По его данным, в момент построения на территории находились более 500 военных, а потери «исчисляются сотнями».

Также утром во вторник, как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, был нанесен удар по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. Он отметил, что взрыв был мощным.