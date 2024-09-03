Несколько инструкторов из Швеции погибли при ударе ВС РФ по училищу в Полтаве

Во время удара по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве погибло не только большое количество военных ВСУ, но и несколько инструкторов из Швеции, сообщает Telegram-канал LOSTARMOUR.

О гибели иностранцев заявила волонтер Бритта Элвангер. Женщина работает на ВСУ. Она обучалась в одном университете с погибшим инструктором. Швеция является страной, которая планировала поставку двух самолетов ДРЛО ASC 890 для украинской армии.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что удар по училищу привел к гибели сотни бойцов ВСУ. Он добавил, что личный состав был накрыт ударом во время построения, на котором присутствовали более 500 украинских военнослужащих.

Здание учебно-тренировочного центра получило значительные разрушения, обломки разбросало на десятки метров. На опубликованном в Сети видео также видны раненные и погибшие украинские боевики.