Море крови: училище ВСУ в Полтаве превратилось в руины после ракетного удара

Baza опубликовала видеозапись последствий ракетного удара Вооруженных сил РФ по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи им. Маршала Советского Союза К. С. Москаленко.

На опубликованных кадрах видно, как здание учебно-тренировочного центра ВСУ получило значительные разрушения, обломки разбросало на десятки метров. Также видны раненные и погибшие украинские боевики.

Во вторник ВС РФ с помощью ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве, в котором обучали специалистов по РЛС и РЭБ. В это время шло построение личного состава.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что при ракетном ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве погиб 41 военнослужащий, более 180 боевиков получили ранения.