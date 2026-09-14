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2 человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Курск

Спецоперация

Фото - © Медиасток.рф

Прошедшей ночью украинцы атаковали Курск, система ПВО сбила крылатую ракету, сообщает оперштаб Курской области.

Как уточнил губернатор региона Александр Хинштейн, из-за падения обломков, предварительно, в Центральном округе повреждены стекла в квартирах трех домов, восьми частных домов, административном здании, детском саду, лагере «Олимпиец». Также посечено около шести машин.

«К сожалению, пострадали два человека. У 46-летнего и 31-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения», — сказал Хинштейн.

Он добавил, что пострадавшие были доставлены в областную больницу.

По словам главы области, на местах ЧП уже отработали оперативные службы. В понедельник выедут комиссии, чтобы зафиксировать ущерб. Власти обязательно помогут всем, у кого пострадало имущество.

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