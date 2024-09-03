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Удар по училищу ВСУ в Полтаве был нанесен во время построения личного состава

Российский подразделения нанесли ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи им. Маршала Советского Союза К. С. Москаленко. Противник потерял сотни бойцов, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Училище специализировалось на подготовке личного состава для Вермахта ЗеРейха по направлениям РЛС и РЭБ», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что личный состав был накрыт ударом во время построения, на котором присутствовали более 500 украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что во вторник Вооруженные силы РФ нанесли удар «Искандерами» по учебному центру ВСУ в Полтаве. В результате действий российских военнослужащих противник потерял сотни бойцов.